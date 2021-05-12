Hamas: İsrail'e 130 roket ile saldırdık

Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail'in 130 roket ile hedef alındığı bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurmasına karşılık İsrail'in üç kentine 130 roketle hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Askalan, Netivot ve Sderot kentlerine 130 roket atışı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, roket atışlarının ayrıca Kassam mensuplarının hayatını kaybettiği İsrail saldırısına karşılık düzenlendiği de ifade edildi.

Kassam Tugayları bugün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Gazze Tugay Komutanı Basım İsa ile 3 Kassam mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan, dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.