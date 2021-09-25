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TIMETURK / DÜNYA / Hamas, Irak'ın İsrail ile normalleşmeyi reddetmesini 'takdirle' karşıladı

Hamas, Irak'ın İsrail ile normalleşmeyi reddetmesini 'takdirle' karşıladı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Irak'ın İsrail ile normalleşmeyi reddettiği yönündeki açıklamalarını takdirle karşıladığını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-09-25 21:14:43
Hamas, Irak'ın İsrail ile normalleşmeyi reddetmesini 'takdirle' karşıladı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine, Irak'ın İsrail ile normalleşmeyi reddetmesini değerlendirdi.

Kasım, "Irak'ın Filistin davasının yanında olmasını, liderlerin ve halkın normalleşmeyi reddetmesini takdirle karşılıyoruz." dedi.

Irak'ın hep Filistin davasının ve Filistinlilerin işgale karşı mücadelesinin yanında olduğunu belirten Kasım, bölgedeki tüm ülkeleri normalleşmeyi reddetmeye ve Filistin halkının yanında olmaya çağırdı.

Irak hükümeti, İsrail ile normalleşme içerikli toplantıları reddettiğini açıklamıştı

Erbil'de dün aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup, Irak'ın da diğer bazı Arap ülkeleri gibi İsrail ile ilişkiler kurmasını istemişti.

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak hükümeti olarak, Erbil'de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme şiarı için yaptığı gayri yasal toplantıları kesinlikle reddediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı ise İsrail ile normalleşme içerikli toplantının, IKBY hükümeti bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini belirterek, toplantıyla ilgili gerekli işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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