Hamas'ın Esad'la görüşmesinde Türkiye detayı

Hamas'tan üst düzey bir heyet Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşşar Esad'a görüştü.

Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyet "geçmişin sayfalarını çevirmek için" Suriyeli liderle bir araya geldi.

Hamas 2011 yılında Esad'a karşı başlayan sivil ayaklanmayı açıkça desteklemiş ve 2012 yılında Şam'daki merkezini boşaltmıştı. Şam yönetimi ile ilişkilerini düzelten Hamas'ın bu sayede İsrail'e karşı kurulan Lübnan Hizbullahı, İran ve Suriye ittifakına katılma ihtimali de yükselecek.

Hamas, 21 Haziran'da Esad yönetimiyle 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Görüşme sonrası el-Hayye Şam'da bir basın toplantısı düzenledi. Başkanla geçmişi geride bırakma konusunda anlaştıklarını belirten el-Hayye, "Bunu tarihi bir görüşme olarak nitelendiriyor ve Filistin-Suriye ortak hareketinin yeni başlangıcı olarak görüyoruz," ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VURGUSU

El-Hayye bu yakınlaşmanın altında birden fazla etken olduğunu belirterek, İsrail'in bazı Arap ülkeleri ile ilişkilerini düzeltmesinin de bu nedenlerden biri olduğunu vurguladı. El Hayye "Filistin davasının bir Arap destekçiye ihtiyacı var," dedi.

Hamas, Gazze'ye uzun menzilli roketler sağlayan İran'la ilişkilerini daha önce düzeltmiş fakat Suriye ile ilişkileri konusunda daha yavaş adımlar atmıştı.

Reuters'e konuşan Filistinli siyasi analist Mustafa Savvaf, Türkiye dahil bir çok ülkede desteği azalan Hamas'ın tekrar güç kazanmak için Şam'a yaklaştığını belirtti.

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