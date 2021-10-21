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TIMETURK / DÜNYA / Hamas: Filistin işgali bitmedikçe İsrail'le savaş bütün yollardan devam edecek

Hamas: Filistin işgali bitmedikçe İsrail'le savaş bütün yollardan devam edecek

Hamas liderlerinden Dr. Gazi Hamad, Filistin bağımsızlığına kavuşana kadar İsrail'e karşı savaşın bütün yollardan devam edeceğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-10-21 13:04:29
Hamas: Filistin işgali bitmedikçe İsrail'le savaş bütün yollardan devam edecek

Dr. Gazi Hamad, Birleşik Krallık merkezli Sky News'le yaptığı ve 19 Ekim'de yayımlanan röportajda, İsrail'i geçmişte pek çok kez hedef aldıklarını ve yenebileceklerini ifade etti:

İsrail topraklarımızı çaldı. Burada kurban biziz. Anlamalısınız, biz işgalin kurbanlarıyız. İsrail'e güvenmiyoruz. İsrail'in barışla ilgilendiğine inanmıyoruz.

"Hamas savaşlardan uzak durmaya çalışıyor. Biz, halkımızı korumayı ve insanlara iyi bir yaşam sağlamayı istiyoruz. Ama işgal hep gözümüzün önünde" diyen Hamad, İsrail devletini tanımayı reddettiğini belirtti.

Dr. Gazi Hamad, “Evet öldürülebiliriz. İsrail gelip her şeyi yok edebilir. Ancak Filistin'de istikrar ve güvenlik sağlanmadıkça İsrail de istikrarı göremeyecek” dedi.

İsrail'e saldırmanın "milli hakları" olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Gazi Hamad, “İsrail, er ya da geç kazanacağımızı anlamalı. Çünkü bu toprakların sahibi biziz.” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan röportaja verilen cevaptaysa Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı yerlerden İsrailli sivillere ateş açtığı öne sürüldü.

Bakanlık, "terör örgütü" diye nitelediği Hamas'ı, kendi halkını canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı.

İsrail iki gün önce, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden olaylarda 17 Filistinlinin yaralandığını, bu kişilerden 10'unun hastanelere kaldırıldığını, 7'sininse olay yerinde tedavi edildiğini açıklamıştı.

İnsan hakları savunucusu avukat Nasır el-Avde, İsrail polisinin Şam Kapısı çevresinde çıkan olaylarda 15 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını söylemişti.

Kaynaklar: Independent Türkçe, Sky News, AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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