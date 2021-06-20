Hamas bayrağının yasaklanması konusunda anlaştılar

Almanya’da Merkel hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis gruplarının, Hamas bayraklarının yasaklanması konusunda uzlaştığı bildirildi.

Almanya'da Federal Hükümet'i oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) meclis gruplarının, Hamas bayraklarının yasaklanması konusunda uzlaştığı bildiriliyor.

Die Welt gazetesine konuşan Hristiyan Birlik Partileri (CDU ve CSU) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei, "Alman topraklarında terör örgütlerinin bayraklarının dalgalanmasına izin vermek istemiyoruz" dedi. Frei ayrıca, Alman hukuk devletinin İsrail-Hamas arasında çatışmaların yaşandığı Mayıs ayında Almanya'da düzenlenen antisemitik (Yahudi düşmanı) gösterilere "hızlı ve kararlı bir karşılık vermesi gerektiğini" söyledi.

Frei, hükümet ortaklarından SPD'nin de kendilerinin başlattığı girişimi desteklemesinden memnuniyet duyduklarını, böylece koalisyon partileri olarak Yahudi vatandaşlara açık ve net bir mesaj da vermiş olacaklarını belirtti.

Ceza Kanunu'nun 86'ncı paragrafına ilave

Hamas bayrağının yasaklanması için Almanya Ceza Kanunu'nun 86'ncı paragrafına ilave düzenleme planlanıyor. Anayasaya aykırı oluşumlara propaganda yasağını düzenleyen kanunun Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan yapılanmaları da içerecek şekilde kanunun genişletilmesi isteniyor.

Gazze'yi kontrolü altında tutan Hamas ile Almanya'da da taraftarları bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi AB'nin terör ve yaptırım listesinde yer alıyor.

Hamas bayraklarının yasaklanmasının, ifade özgürlüğünün önemli demokratik hak olarak görüldüğü Almanya'da anayasal açıdan zor olduğu konusunda daha önce Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht'ın görüş belirttiği öğrenilmişti. Welt am Sonntag'ın haberine göre SPD'li Bakan Lambrecht'ın Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e bunu 7 Haziran'da yazılı olarak bildirdi. Buna göre Lambrecht, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU ve CSU) inisiyatifi ile talep edilen kanuni düzenlemenin kendilerince gözden geçirileceği ve önerinin değiştirilmiş bir şekilde mümkün olabileceği yönünde görüş belirtti.

Mayıs ayında Almanya'da antisemitik gösteriler düzenlendi

Hamas ile İsrail arasında geçen ay yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında Almanya'da da çok sayıda gösteri düzenlendi. Filistinle dayanışma gösterilerinin bazılarında Yahudi düşmanı sloganlar atılması, İsrail'in devlet olarak tanınmasının reddedilmesi ve İsrail bayraklarının yakılması ile bazı yerlerde sinagoglara ve Yahudi vatandaşlara ait binalara saldırılar düzenlenmesi Almanya'daki antisemitizme yönelik tedbirlerin artırılması taleplerini de beraberinde getirdi. Bu süreçte Müslümanlar arasındaki Yahudi düşmanlığının da yaygınlığından duyulan endişe ifade edildi.

Almanya'da hafta içinde de koalisyon ortakları CDU, CSU ve SPD'nin Yahudi düşmanı ve ırkçı saiklerle işlenen suçlardan mahkûm olanların Alman vatandaşlığına geçişini engellemek için yasal değişikliğe gidilmesi konusunda uzlaşma sağladığı duyuruldu.

Kaynak: DW Türkçe

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