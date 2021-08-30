Hamas, Abbas'ın şartlarını reddetti

Hamas Hareketi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ulusal birliği sağlamak ve bir birlik hükümeti kurmak için öne sürdüğü koşulları, İsrail’in şartlarına tabi oldukları gerekçesiyle reddetti.

Hamas Hareketi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ulusal birliği sağlamak ve bir birlik hükümeti kurmak için öne sürdüğü koşulları, İsrail'in şartlarına tabi oldukları gerekçesiyle reddetti.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Başkan Abbas'ın bir hükümet kurmak ve ulusal birliği sağlamak için öne sürdüğü koşullar, Siyonistlerin şartlarına tabidir. Bu da Filistin'in ulusal birliğine aykırıdır. Ulusal diyalog ve birliğin sağlanmasıyla ilgili düzenlemeler, tarafların Mısır'ın himayesinde uzlaştıkları Kahire Anlaşması'na dayanmalıdır. Abbas, ulusal uzlaşıdan uzak olumsuz tutumlarına bağlı kalması ve imzalanan anlaşmaları çiğnenmesi, zorbalığını yansıtıyor. Hamas, Filistin içinde düzenleme konusunda hala olumlu tutumları sahip ve uzlaşının başarılı olması için her alanda bazı tavizler verdi. Filistin Devlet Başkanı'nın da işgalcilerin öne sürdürdüğü şartlardan sıyrılıp ulusal birliğin sağlanmasına yönelik kapsamlı bir tutum benimsemesi gerekiyor.”

Kanu, Abbas'ın, bölünmeyi sona erdirmek ve ulusal birliği sağlamak için diyaloga başlamadan önce Hamas'ın uluslararası meşru kararlarını tanıması talebine yanıt verdi.

Heyetu'l-Nevaya el-Hasene Vakfı Kurucusu Filistinli iş insanı Munib el-Mısri, Filistinli taraflar arasındaki bölünmenin sona ermesi, ulusal uzlaşının sağlanması ve bir ulusal birlik hükümeti kurulması amacıyla bir bildiri yayınladı. Mısri'nin Hamas liderleriyle bildiri ile ilgili yaptığı görüşmenin sonuçlarına ilişkin açıklamasına yanıt veren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın uluslararası kararları tanıması gerektiğini söyledi.

Hamas liderleri İsmail Heniyye, Salih el-Aruri, Husam Bedran ve Salah el-Bardavil ile yaptığı görüşmeyi olumlu olarak nitelendiren Mısri, Hamas'ın bölünmeyi sona erdirmeyi ve ulusal uzlaşıyı sağlamayı istediğini ve Kahire'de yapılan müzakerelere dayalı bir program dahilinde meşru kararları tanımayı kabul ettiğini söyledi. Mısri, Hamas liderlerinin, kurulması planlanan ulusal birlik hükümetinin, Mekke Bildirgesi'ne dayanması halinde meşru kararlara uyacağını ve nihai yanıtın bir hafta sonra verileceğini söylediklerini de ekledi.

Abbas, Mısri'nin bildirisinin altına yorum yaparak, “Munib kardeş, Hamas'ın katılımı için İsmail Heniyye'nin uluslararası meşru kararları resmen tanıması ve imzalaması gerekiyor. Bu olmadan onlarla diyaloga giremeyiz” yazdı.

El Fetih ile Hamas arasında son ciddi girişimi Haziran ayında yapılan uzlaşı görüşmeleri neredeyse durmuş durumda. Mısır, El Fetih ile Hamas arasında kapsamlı bir ulusal diyalog başlatmadan önce iki tarafla bire bir diyaloglar gerçekleştirmiş, ancak El Fetih ile Hamas arasındaki bir takım boşluklar nedeniyle ulusal diyalog son anda iptal edilmişti.

İki taraf arasında seçimler, hükümet, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Gazze'nin yeniden inşası dosyası konusunda fikir birliği sağlanamadı. Ancak artık uzlaşı sürecini yeniden canlandırmaya yönelik yeni girişimler söz konusu.

FKÖ Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Merkez Yürütme Kurulu'nun önümüzdeki Salı günü Abbas başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştireceğini açıkladı. Toplantıda başta Birleşmiş Milletler'in (BM) yıllık toplantısı yaklaşırken siyasi eylemin belirlenmesi olmak üzere birkaç önemli dosyanın ele alınacağını ifade eden Ebu Yusuf, “Toplantıda, Filistin'in iç durumu ve içerinin işgalci İsrail karşısında birliği yeniden tesis edecek şekilde düzenlenmesinin önemi tartışılacak” dedi.

Kaynak: Şarkul Avsat

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