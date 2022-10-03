Hamaney sessizliğini bozdu! ''Ayaklanmadan ABD ve İsrail sorumlu''

İran'da Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan protestolarla ilgili dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, 16 Eylül'den beri durulmayan ve ülkeyi saran protestoları 'İranlı olmayanlar tarafından planlanmış', 'doğal olmayan' sözleriyle kınadı.

Tahran'da polis okulu öğrencilerine seslenen Hamaney, "Açıkça söylüyorum ki, bu ayaklanmalar ve emniyetsizlik Amerika ile işgalci, sahte Siyonist rejim ve onların ücretli ajanları tarafından yurtdışındaki bazı hain İranlıların yardımıyla planlanıp düzenlendi" dedi.