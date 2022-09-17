Hamaney öldü mü?

Hakkında 'öldüğü, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu' gibi çeşitli iddialar ortaya atılan İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in, Tahran'da gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in, "öldüğü" veya "ağır hasta olduğu" yönündeki iddiaların ardından uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı.

NTV'nin haberine göre medyaya servis edilen görüntülerde Hamaney'in başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.

Tahran yönetimine muhalif medya ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "vefat ettiği, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu" gibi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Hamaney'in Erbain merasiminde gençlerle görüntülerinin yayınlanması sevenlerini rahatlattı.

NYT'NİN İDDİALARI

Bas News'in haberine göre New York Times gazetesinin İran'dan kaynaklara dayandırdığı habere göre, 83 yaşındaki İran'ın dini lideri Ali Hamaney geçen hafta ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve ameliyata alındı.

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) aktardığına göre de Hamaney hakkında yorum yapan 4 kişi, Hamaney'in hasta olması nedeniyle geçtiğimiz haftaki tüm toplantılarını ve konuşmalarını iptal ettiğini açıkladı.

Bir kaynak, 83 yaşındaki Hamaney'in şiddetli mide ağrısı yaşadığını ve yüksek ateşle mücadele ettiğini belirtirken bağırsaklarında oluşan tıkanıklık nedeniyle geçtiğimiz hafta ameliyat olduğunu aktardı.

İkisi İran'da yaşayan, biri İran Devrim Muhafızları ile yakın bağları olan 4 kaynak, Hamaney'in sağlığı gibi hassas bir konu hakkında açıklama yaptıkları için isimlerinin haberlerde yer almamasını istedi.