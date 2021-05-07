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Hamaney: İsrail bir ülke değil terör üssüdür

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini eleştirerek, 'İsrail bir ülke değil, terör üssüdür. O yüzden ona karşı savaşmak herkesin görevidir' dedi.

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Google News - Timeturk
07.05.2021 15:23:51
Hamaney: İsrail bir ülke değil terör üssüdür

 İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini eleştirerek, "İsrail bir ülke değil, terör üssüdür. O yüzden ona karşı savaşmak herkesin görevidir." dedi.

İran'da Kudüs Günü dolayısıyla televizyondan canlı yayında konuşma yapan Hamaney, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini eleştirdi.

ABD, İngiltere ve İsrail'i "Filistin'in düşmanları" olarak nitelendiren Hamaney, sorunun çözümü için bu güçlere güvenilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hamaney, "Siyonistler, Filistin'i ilk günden terörist üssüne çevirdiler. İsrail bir ülke değil, terör üssüdür. O yüzden ona karşı savaşmak herkesin görevidir." ifadelerini kullandı.

İran lideri, Hristiyan ve Müslüman din adamlarına İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini haram ilan etmeleri çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

ercan arıkan

hadi ya ordan israil terör de sizin elinize su dökemez. bir numaralı terörist ülke iran dır türkiye acilen israille diplomatik ilişkileri başlatmalı ve hatta stratejik askeri işbirliği yapmalı iran türkiyenin bir numaralı düşmanıdır

Zeliha koz

Savaşın o zaman. Yemiyo dimi. Adamlar her gün suriye’de sizi vuruyor. Tahran’ın göbeğinde nükleer aliminizi öldürdü. Siz anca nutuk atarsınız.

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