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TIMETURK / DÜNYA / Hamaney'den Ukrayna açıklaması: Batı'nın ırkçılığını herkes gördü

Hamaney'den Ukrayna açıklaması: Batı'nın ırkçılığını herkes gördü

İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Hamaney, Rusya'nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılarda Batı'nın sivillere yönelik ırkçı yaklaşımlarını eleştirdi.

2 Saat Önce
2022-03-22 15:34:44
Hamaney'den Ukrayna açıklaması: Batı'nın ırkçılığını herkes gördü

İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Hamaney, Nevruz Bayramı nedeniyle devlet televizyonundan halka seslendi. İç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna operasyonunda, bazı Avrupalıların ırkçı yaklaşımlar sergilediğine değinen Hamaney, şu ifadeleri kullandı;

- Ukrayna'da yaşanan olaylarda Batı'nın ırkçılığını herkes gördü. Bakıyorsunuz, ülkedeki savaş sorunu nedeniyle göç etmek isteyip trene binecek insanların arasında beyaz-siyah ayrımı yapıyorlar.

Bazı Batılı gazeteci ve yorumcuların, "Savaş bu sefer Orta Doğu'da değil" sözlerine işaret eden Hamaney, şöyle devam etti:

- Medyalarında bu seferki savaşın Orta Doğu'da cereyan etmemesinden duydukları üzüntülerini dile getiriyorlar. Yani onlara göre savaş eğer Orta Doğu'da olursa sorun değil, Avrupa'da olursa sorun. Böyle apaçık ırkçılık yapıldığı görülmemiştir.

ÖNCELİKLİ KONU EKONOMİ

Yeni yılın sloganı olarak "bilime dayalı ve istihdam odaklı üretimi" seçtiğini belirten Hamaney, ülke yöneticilerinin öncelikle ele alması gereken konunun ekonomi olduğunu belirtti.

Yerli ve bilimsel üretimin önemine değinen Hamaney, ülkesinde ABD yaptırımlarına rağmen ekonomide ilerleme kaydedildiğini savundu.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl bugün başladı. .

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