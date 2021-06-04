Hamaney: Bazı adaylara haksızlık yapıldı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı reddedilen bazı isimlere haksızlık yapıldığını belirterek, başvuruların yeniden değerlendirilmesini istedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı reddedilen bazı isimlere haksızlık yapıldığını belirterek, başvuruların yeniden değerlendirilmesini istedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, 1979'daki devrimin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, yaklaşan cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, seçime katılmak üzere başvuruda bulunanların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) bazı adayları veto etmesinin ardından bu kişilere ve ailelerine haksızlık yapıldığını, gerçek olmayan ithamlarda bulunulduğunu belirtti.

İran lideri, "Bu ithamların yanlış olduğu belliydi. Neticede, bunlar maalesef halk arasında ve sosyal medyada yayıldı. İnsan haysiyetinin korunması en yüksek insan haklarındandır. Sorumlu kurumun bunu telafi etmesini ve gerçeğe aykırı ithamlar nedeniyle iadeiitibarda bulunmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamaney, haksızlık yapıldığı için başvurularının yeniden değerlendirilmesini istediği adaylarla ilgili isim vermedi.

AKK Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi ise Hamaney'in konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, İran liderinin sözlerinin kendileri için bağlayıcı olduğunu ifade etti.

AKK'nin de hata yapabileceğini söyleyen Kedhudayi, en kısa sürede gözden geçirilmiş kararlarını kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

- Seçimlerde yarışmak isteyen 4 güçlü isimden 3'ü veto edilmişti

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için başvuruda bulunan 592 kişiden sadece 7'sine adaylık izni verilmesi farklı çevrelerden tepki çekmişti.

AKK tarafından adaylığı veto edilen isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani de yer almıştı.

AKK'nin kararıyla adaylığı onaylanan aşırı muhafazakar Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi büyük ölçüde rakipsiz kalmış ve seçimin favori ismi olarak ön plana çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.