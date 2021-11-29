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TIMETURK / DÜNYA / ‘Halk Taliban’a şükretmeli!’

‘Halk Taliban’a şükretmeli!’

Afganistan'da geçici hükümetin Başbakanı Molla Hasan, televizyondan yayınlanan konuşmasında halka, “Taliban rejimine müteşekkir olma” çağrısında bulundu.

42 Dakika Önce
2021-11-29 09:13:46
‘Halk Taliban’a şükretmeli!’

2013 yılında ölen Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'e yakın isimlerden olan Molla Hasan, hükümetin kurulmasından yaklaşık üç ay sonra yaptığı konuşmada, halka, “Taliban rejimine müteşekkir olma” çağrısında bulundu.

Molla Hasan, Taliban'ın ülkedeki yabancı güçlerle mücadele, İslami bir hükümetin kurulması ve ülkede istikrarın sağlanmasına devam edilmesi yönünde verdiği sözleri tuttuğunu ifade etti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Taliban'ın iktidarı devralmasından önce de ülkede kıtlık, işsizlik ve fiyat artışlarının olduğunu savunan Hasan, "halkın içinde bulunduğu yokluk ve sıkıntılardan kurtarmak için Allah'ın yardımı ile çaba gösterdiklerini" söyledi.

Molla Hasan, büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Afganistan Merkez Bankası'na ait yaklaşık 9 milyar dolarlık rezervlerin serbest bırakılması halinde ülkedeki ekonomik krizin aşılacağını öne sürdü. Molla Hasan yardım örgütlerine de ülkeye yardımları sürdürme çağrısı yaparak, "Uluslararası bütün yardım kuruluşlarına ülkeye yardımları esirgememelerini ve zor durumdaki halka yardım etmelerini rica ediyorum" dedi.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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