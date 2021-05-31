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Halk protestoların bitmesi için sokaklara döküldü

Kolombiya'da binlerce kişi, ülkede 1 ayı aşkındır devam eden kitlesel protestoların bitmesi için yürüyüş düzenledi.

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31.05.2021 08:04:51
Halk protestoların bitmesi için sokaklara döküldü

Kolombiya'da binlerce kişi, ülkede 1 ayı aşkındır devam eden kitlesel protestoların bitmesi için yürüyüş düzenledi.

Başkent Bogota'da bir araya gelen çeşitli sektörlerden temsilciler, iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, gösteriler nedeniyle ekonomik olarak ciddi zararlar gördüklerini belirterek protestoların sonlanmasını talep etti.

Yürüyüş boyunca sloganlar atan kalabalık, yollarda kurulan ablukanın kalkmasını ve güvenlik güçlerine yönelik son günlerde protestolarda artan şiddetin son bulmasını istedi.

Ülkede 32 günden bu yana "ulusal grev" kapsamında otoyolların eylemciler tarafından sıklıkla kapatılması ve kurulan barikatlar, ticari işletmeleri maddi olarak zor durumda bırakmış ve marketteki fiyatların yükselmesine yol açmıştı.

- Askerler polis ile daha yakın çalışacak

Öte yandan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin emriyle gösterilerin yoğun olduğu 8 yönetim bölgesi ve 13 kentte, askerlerin yerel yetkililerle koordineli çalışacağı ve polise daha fazla destek vereceği belirtildi.

Protestoların birinci ayını tamamlanması nedeniyle 28 Mayıs'ta ülke geneli sokaklara çıkan binlerce kişinin hükümet karşıtı protestosunda Cali'deki olaylarda 13 kişi hayatını kaybetmiş, Bogota'da 185 ve Medellin'de 16 kişi yaralanmıştı.

Eylemci gruplardan bazılarının bankalara, otobüs duraklarına ve iş yerlerine zarar vermesi üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

Devlet Başkanı Duque'nin 28 Mayıs'ta Cali'de yerel yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından askerler, kentin önemli cadde ve meydanlarında önlem almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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