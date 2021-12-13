Halk desteğini yitiren Johnson'ı daha kötü günler bekliyor

İngiltere Başbakanı Johnson, büyük bir zaferle iktidara geldiği 12 Aralık seçimlerinin 2. yıl dönümünde iddialar, partisini rakiplerinin gerisinde gösteren anketler, istifa çağrıları ve parti içi isyanlar arasında koltuğunu korumaya çalışıyor.

İngiltere'de seçimlerin yıl dönümünü, Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson için görevdeki en kötü günlere çeviren olaylar silsilesi, 2 Aralık'ta başladı.

O gün Mirror gazetesinde geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasakları ihlal edilerek Başbakanlık'ta Noel partisi düzenlendiği iddia edilen haber yayımlandı.

Haberde, parti oyunlarının oynandığı, yiyecek ve içecek servisi yapıldığı, onlarca kişinin katıldığı partinin gece yarısından sonra da devam ettiği belirtildi.

Hem Başbakanlık hem de Johnson iddiaları yalanlayıp, parti düzenlenmediğini ve Kovid-19 kurallarının ihlal edilmediğini bildirdi.

Yalanladığı partiyle ilgili video, Johnson'a özür diletti

Ancak bu haberden sadece günler sonra Başbakan Johnson'ın o dönemki sözcüsü Allegra Stratton'un Johnson'ın olmadığını söylediği partiye ilişkin şaka yaptığını gösteren video sızdırıldı.

ITV tarafından elde edilen videoda, bir Başbakanlık personelinin "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı, Stratton'un ise "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyerek güldüğü görüldü.

Muhalefetin yanı sıra kısıtlamalar nedeniyle Kovid-19 yüzünden öldüklerinde yakınlarının yanlarında olamayan aileler de Johnson'a tepki göstererek istifasını istedi.

İngiliz Başbakan, ertesi gün video için özür dileyip soruşturma talimatı verirken, Stratton istifa etti. Ancak ne özür ne de sözcüsünün istifası tepkileri dindirdi.

"Johnson, halk sağlığı tehlikesi, istifa etmeli"

AA muhabirine konuşan Adalet İsteyen Acılı Kovid-19 Aileleri grubunun sözcüsü Dr. Saleyha Ahsan, Johnson'ı "halk sağlığı tehlikesi" olarak nitelendirerek, "Şu anda bize liderlik etmesi nedeniyle güvenli olmayan biri tarafından yönetildiğimizi hissediyorum. Bir halk sağlığı tehlikeniz varsa, yapılması gereken, bu halk sağlığı tehlikesinin neden olduğu riski azaltmaya çalışmaktır. Bu da Boris Johnson'ın istifa etmesi gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Tartışmalı Noel partisinin yapıldığı dönemde babasını kaybeden Ahsan, Johnson'ın uygulamalarıyla "Biz sizden daha iyiyiz. Yani tüm kurallar bizim için geçerli değil. Biz üstünüz. Bu kurallar daha az önemli sizler için geçerli' mesajı verdiğini" de savundu.

Tepkilerin devam ettiği bir dönemde, 12 Aralık günü yine Mirror gazetesi Başbakan'ın kendisinin de Noel soruları eğlencesine katıldığını ve o dönemki kuralları ihlal ettiğini öne süren yeni bir haber yayımladı. "Bizi tekrar aptal yerine koyuyor" manşetiyle sunulan haberde, eğlenceden fotoğraflara da yer verildi.

Seçim Komisyonu, yanlış beyan için para cezası kesti

Anketlere göre, halkın yaklaşık yüzde 90'ını Noel partisinin olmadığına inandıramayan Johnson, böylesine bir dönemde Başbakanlıkta yapılan tadilata ilişkin para cezasıyla sarsıldı.

Seçim Komisyonu, Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Partinin Başbakanlık konutunun tadilatı için yapılan bağışları doğru şekilde beyan etmediği gerekçesiyle partiye yaklaşık 18 bin sterlin para cezası verdi.

Eski danışmanı Dominic Cummings'in Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutundaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını öne sürdüğü Johnson, parlamentoya yalan söylediği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Parti içi muhalefet sert şekilde uyardı

"Koydukları kurallara kendileri uymuyor." eleştirileri altında Johnson, Omicron varyantı nedeniyle önlemlerde "B Planına" geçileceğini duyurdu.

Buna göre, gece kulüpleri gibi yerlere girişlerde aşı pasaportu uygulanacak ve kapalı mekanlarda maske takılacak. Ancak Noel partileri iddiaları nedeniyle hem halkı hem de kendi partisinin milletvekillerini ikna etmekte zorlanıyor.

"B Planı" bu hafta yapılacak oylamayla yasalaşacak. Ancak İngiliz basınına göre, partisinden en az 60 milletvekili tasarıya "hayır" oyu verecek. Parti içi muhalefetin sayısının da hem Başbakanlık Konutu tadilatına ilişkin ceza hem de Noel partileri nedeniyle her geçen gün arttığı iddia edildi.

Johnson şimdi, kendisine "en kötü zamandaki en kötü lider" diyen ve istifasını isteyen İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın tasarıya vereceği desteğe muhtaç durumda.

Parti içi muhalefetin liderlerinden Steve Baker da Johnson konusunda sabrın tükenmekte olduğu mesajını verdi. Baker, 11 Aralık'ta Critic dergisinde yayımlanan yazısında, "Boris'in bu pisliği kavraması ve işleri tersine çevirmesini çok isterim. Bunu yapması için çok fazla zamanı yok." dedi.

Partisi muhalefetin gerisinde kaldı, kendisi halk desteğini yitirdi

İki yıl önce seçim sonrası yaptığı zafer konuşmasında "Bana güvendiğiniz için onur duydum." diyen Johnson'ın artık o güveni yitirdiği de anlaşılıyor.

Kuralların çiğnendiği Noel partileri, tadilat tartışması, lobi kurallarını ihlal etmekle suçlanan Muhafazakar Parti Milletvekili Owen Paterson'ın ilk başta korunması ve bazı Muhafazakar Parti milletvekillerinin başka işler yaptığına dair haberlerin etkisiyle İşçi Partisi, anketlerde 9 puan öne geçti.

Araştırma şirketi Opinium tarafından Observer gazetesi için yapılan en son ankete göre,

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.