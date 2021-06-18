DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Haliti: Sırbistan’ın tehlikeli planları var
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı
Çin aşısı Sinovac ile Almanya'ya gidilir mi? Sinovac aşısı olanlar Almanya'ya gidebilir mi?
Aşı yaptıranlar Almanya'ya turist vizesi ile gidebilir mi?
2 doz BioNTech aşısını olan Almanya'ya gidebilecek
İzmir, 'Gladyo ve uyuyan hücreler'
FETÖ Lideri'nin yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu
Berat Albayrak kimin düğününe katıldı? Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu?
AYM raportörü, HDP iddianamesinin kabulünü istedi
Türkiye dünyada birinci sırada!
“Habertürk’ün karanlık tiplerle samimi ilişkileri”
Analiz: Cezayir'deki seçim sonuçları, Tebbun'a birçok seçenek sunuyor
Somali'de askeri üsse bombalı saldırı
HDP kapatılacak mı? HDP kapatılıyor mu?
Kim, ABD ile 2 yönlü politika izleyecek

Haliti: Sırbistan’ın tehlikeli planları var

Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başkan Yardımcısı Cavit Haliti (Xhavit Haliti), Sırbistan’ın Kosova ve Balkanlar’a yönelik tehlikeli planları olduğunu ileri sürdü.

ABONE OL

Google News - Timeturk
18.06.2021 12:33:31
Haliti: Sırbistan’ın tehlikeli planları var

Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başkan Yardımcısı Cavit Haliti (Xhavit Haliti), Sırbistan'ın Kosova ve Balkanlar'a yönelik tehlikeli planları olduğunu ileri sürdü.

Gazeta Express'e konuşan Haliti, Sırbistan'ın bölgeye yönelik politikasının ne Hırvatistan, ne Bosna Hersek, ne Kuzey Makedonya ne de diğer eski Yugoslavya ülkelerinin istikrarlı ülkeler olmamaları üzerine kurulu olduğunu söyledi. Buna yönelik yaklaşımın Sırbistan Bilim ve Sanatlar Akademisi'nde üretildiğini ileri süren Haliti, “Sırbistan gizli servisi aralıksız çalışıyor. Her yerde, her coğrafyada varlar ve faaliyetlerinin geçmişi uzun döneme dayanıyor.” diye konuştu.

Haliti, Kosova'da bazı politikacıların Sırbistan'a çalıştığını ileri sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş