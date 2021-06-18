Haliti: Sırbistan’ın tehlikeli planları var

Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başkan Yardımcısı Cavit Haliti (Xhavit Haliti), Sırbistan’ın Kosova ve Balkanlar’a yönelik tehlikeli planları olduğunu ileri sürdü.

Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başkan Yardımcısı Cavit Haliti (Xhavit Haliti), Sırbistan'ın Kosova ve Balkanlar'a yönelik tehlikeli planları olduğunu ileri sürdü.

Gazeta Express'e konuşan Haliti, Sırbistan'ın bölgeye yönelik politikasının ne Hırvatistan, ne Bosna Hersek, ne Kuzey Makedonya ne de diğer eski Yugoslavya ülkelerinin istikrarlı ülkeler olmamaları üzerine kurulu olduğunu söyledi. Buna yönelik yaklaşımın Sırbistan Bilim ve Sanatlar Akademisi'nde üretildiğini ileri süren Haliti, “Sırbistan gizli servisi aralıksız çalışıyor. Her yerde, her coğrafyada varlar ve faaliyetlerinin geçmişi uzun döneme dayanıyor.” diye konuştu.

Haliti, Kosova'da bazı politikacıların Sırbistan'a çalıştığını ileri sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.