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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı. Kıbrıs'ta gerçekleştirilen suikastın ardından olağanüstü hal durumu yaşandığı belirtiliyor.

2 Saat Önce
2022-02-09 10:46:05
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

Girne'de sahibi olduğu Les Ambassadeurs Hotel'den Çatalköy'e giden Halil Falyalı'nın aracı evinin yakınında 20 Temmuz Caddesi üzerinde çapraz ateşe tutuldu. Otomatik silahlarla açılan ateşte, Falyalı'nın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Başından ve vücudundan çok sayıda kurşun yarası alan Halil Falyalı kaldırıldığı Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARDAN PUSU

Falyalı saldırıya uğradığı sırada 3 araçla, ailesiyle birlikte seyahat ediyordu. Eşi ve çocuklarının bulunduğu araç hedef alınmadı. Saldırganların yolun daraldığı bir noktada pusuya yattığı ve sadece Falyalı'nın aracına ateş açtığı belirtiliyor.

POLİS TEYAKKUZDA

Halil Falyalı'nın aracının şoförü ile Girne'de dün akşam suikastla öldürülmesi Kıbrıs'ın genelinde büyük yankı uyandırdı. Adanın kuzeyinde suikastla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılırken, adeta olağanüstü hal durumu yaşanıyor. Tüm polis teşkilatı teyakkuza geçmiş durumda. Polis ülkenin tüm sınır kapılarında kontrol yapıyor. Ercan Havalimanı'nın yanı sıra tüm liman ve Güney-Kuzey sınırlarında polisler devriye atıyor. Şüpheli görülen tüm şahıslar kontrol edilirken, olaya karıştığı öne sürülen araç her yerde aranıyor ve olayın tanıklarının ifadelerinin alınıyor.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KKTC polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

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