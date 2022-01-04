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Halid Meşal, Kovid-19'a yakalandı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

3 Saat Önce
2022-01-04 11:54:13
Halid Meşal, Kovid-19'a yakalandı

Hamas'ın yurt dışı bölgesi Enformasyon Dairesi Başkanı Hişam Kasım, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kovid-19'a yakalanan Halid Meşal'in sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığa ilişkin belirtileri hafif geçirdiği belirtildi.

Gerekli sağlık tedbirlerinin alındığı kaydedilen açıklamada, Meşal'in görev ve sorumluluklarını evden takip ettiği ifade edildi.

Eski Hamas lideri Halid Meşal, halihazırda Katar'da yaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (1)

ahsen

Allah acil şifalar versin.ümmetin medarı iftiharı hamasın önemli bir ismi.dualarımız Halid Meşal için.

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