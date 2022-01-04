Halid Meşal, Kovid-19'a yakalandı
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
2022-01-04 11:54:13
Hamas'ın yurt dışı bölgesi Enformasyon Dairesi Başkanı Hişam Kasım, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Kovid-19'a yakalanan Halid Meşal'in sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığa ilişkin belirtileri hafif geçirdiği belirtildi.
Gerekli sağlık tedbirlerinin alındığı kaydedilen açıklamada, Meşal'in görev ve sorumluluklarını evden takip ettiği ifade edildi.
Eski Hamas lideri Halid Meşal, halihazırda Katar'da yaşıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (1)
Allah acil şifalar versin.ümmetin medarı iftiharı hamasın önemli bir ismi.dualarımız Halid Meşal için.