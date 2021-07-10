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''Haiti yönetimi, ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti''
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TIMETURK / DÜNYA / ''Haiti yönetimi, ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti''

''Haiti yönetimi, ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti''

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin suikast sonucu öldürülmesi üzerine Haiti yönetiminin ABD’den asker talep ettiği öne sürüldü.

10 Dakika Önce
2021-07-10 00:14:53
''Haiti yönetimi, ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti''

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New York Times'ta yer alan haberde, Haiti hükümet yetkililerinin, Haiti limanını, havaalanını, akaryakıt stoklarını ve diğer önemli altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini istediği belirtildi.

Haberde, Haiti Seçim Bakanı Mathias Pierre'nin, talebin ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti'ye yardım sözü vermeleri nedeniyle yapıldığını söylediği aktarıldı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz'da evine bir grup silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıda yaralanan eşi Martine Moise hastaneye kaldırılmıştı.

Moise'nin uğradığı suikastın ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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