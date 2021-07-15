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Haiti Devlet Başkanı'na suikast düzenlemişlerdi... ABD' de eğitim görmüşler

Haiti Devlet Başkanı Jovanel Moise'nin suikastı ile ilgili gözaltına alınan Kolombiyalı askerlerden bazılarının ABD'de eğitim gördüğü tespit edildi.

54 Dakika Önce
2021-07-15 21:06:36
Haiti Devlet Başkanı'na suikast düzenlemişlerdi... ABD' de eğitim görmüşler

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Kenneth Hoffman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitim veri tabanlarımızı incelediğimizde, bu (Moise suikastı) soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alınan bazı Kolombiyalı kişilerin, Kolombiya Silahlı Kuvvetlerinin aktif üyesi olarak görev yaparken, ABD askeri eğitim ve öğretim programlarına katıldığını tespit ettik." ifadesini kullandı.

İncelemenin devam ettiğini belirten Hoffman, konuya ilişkin başka detay vermeyeceğini ifade etti.

ABD ordusunun, Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'den müttefik ülkeleri temsil eden binlerce askere rutin olarak eğitim verdiğini aktaran Hoffman, "Bu eğitim, insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğüne uyumu ve demokratik olarak seçilmiş sivil lidere bağlı askerleri vurgular ve teşvik eder." dedi.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı 19 kişi gözaltına alınmıştı.​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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