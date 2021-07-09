Haiti Devlet Başkanı Moise suikastında ilginç detaylar

53 yaşındaki Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, geçtiğimiz günlerde evinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açıklama yapan Kolombiya Savunma Bakanı, Moise'nin suikast şüphelilerin Kolombiyalı eski askerler olabileceğini açıkladı

Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan Kolombiyalıların eski asker olabileceğini belirtti.

Haiti hükümetinden gözaltına alınan Kolombiyalılarla ilgili bilgi talep edildiğini vurgulayan Molano, "Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikastı karşısında bugün İnterpol, Kolombiya hükümeti ve Ulusal Polisimizden bu eylemin iddia edilen failleri hakkında resmi olarak bilgi talebinde bulundu." ifadesini kullandı.

Molano, ordu ve polise iddiaların açıklığa kavuşturulması için gerekli talimatların derhal verildiğini hatırlatarak "Gelen ilk ayrıntılar, olayın sorumluları arasında Ulusal Ordunun eski üyeleri olduğunu gösteriyor." dedi.

Öte yandan Haiti Televizyonu Caraibes, polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, silahların ve çok sayıda pasaportun görüntülerini paylaştı.

SUİKAST ŞÜPHELİLERİNDEN 15 KOLOMBİYALI İLE 2 ABD VATANDAŞI YAKALANMMIŞTI

Moise'ye suikast düzenlediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda bugün 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalının gözaltına alındığı bildirilmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, konuya ilişkin açıklamasında, Moise suikastının, toplamda 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Şimdiye kadar operasyonlar kapsamında öldürülen şüpheli sayısı 10'a yükselmişti.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

ŞÜPHELİLERDEN 11'İ TAYVAN TEMSİLCİLİĞİNDE YAKALANDI

Suikastın şüphelilerinden silahlı 11 kişinin, zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandıkları bildirildi. Taiwan News internet sitesinin haberine göre, Tayvan hükümetinin dış ilişkiler birimi sözcüsü Joanne Ou, dün silahlı bir grubun, başkent Port-au-Prince'deki temsilciliğin güvenlik kordonunu aştığının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonda Devlet Başkanı Moise'ye düzenlenen suikaste karıştığından şüphelenilen 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda yaralanan olmadığı, temsilcilik binasında az miktarda maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi

NEDEN TAYVAN TEMSİLCİLİĞİNİ HEDEF ALDIKLARI BİLİNMİYOR

Haiti 24 televizyonu, şüphelilerden 5'inin fotoğrafını yayımladı. Bu kişiler arasında suikast şüphelisi 2 Haitili ABD vatandaşından 1'i olan James Solages'ın bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin neden Tayvan temsilciliğini hedef aldığı bilinmiyor.

Yerel internet sitesi AyiboPost'un haberine göre, Haitili yetkililer, 2'si ABD, 26'sı Kolombiya vatandaşı 28 kişinin suikastı düzenlediğinden şüpheleniyor.

5'i Kolombiyalı, 2'si ABD'li 17 şüpheli yakalanırken 3 şüpheli öldürüldü.

Kaçak durumdaki 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

AA/Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.