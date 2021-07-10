DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Varank'tan Naci Görür'e tepki: Çürümüş zihniyet...
Türkiye, konut zammında Avrupa şampiyonu oldu
Dünya düz müdür? 'Flat-Earth'' teorisi
Kuran-ı Kerim'de kaç sure ve kaç ayet vardır?
Polonya'dan ''Türkiye'' kararı
Etiyopya'daki seçimi iktidardaki Refah Partisi kazandı
Haiti Devlet Başkanı Moise öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi: İsrail'le normalleşen üçüncü Körfez ülkesi olmayacağız
Prof. Dr. Kara yanıtladı: Aşılar Delta varyantına karşı koruyor mu?
Bosna'da ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' sona erdi
Türkiye’de koronavirüs bilançosu: 5 bin 530 yeni vaka, 37 can kaybı
Polonya, Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırıyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan ''Atatürk'' ve ''Erdoğan'' açıklaması
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'nda sporcular Bilecik'e ulaştı
Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış

TIMETURK / DÜNYA / Haiti Devlet Başkanı Moise öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış

Haiti Devlet Başkanı Moise öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmeden önce suikastçılar tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2021-07-10 22:16:06
Haiti Devlet Başkanı Moise öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Haiti çıkan habere göre, Haitili yetkililer, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikast soruşturmasıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Soruşturmayı yürüten yargıçlardan Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti.

Destin, Moise'ye nasıl işkence edildiğine dair ayrıntıları paylaştı.

Otopsi raporunda Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH