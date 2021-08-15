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TIMETURK / DÜNYA / Haiti'deki depremde ölü sayısı 304'e yükseldi

Haiti'deki depremde ölü sayısı 304'e yükseldi

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi. Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke, uluslararası yardım çağrısında bulundu.

1 Saat Önce
2021-08-15 06:19:01
Haiti'deki depremde ölü sayısı 304'e yükseldi

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bini geçtiğini duyurdu.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında yıkıntıların arasından şimdiye kadar yüzlerce yaralı çıkartıldığını kayıp sayısının ise tam olarak bilinmediğini açıkladı.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke, uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Halk sokaklara dökülmüştü

USGS, 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.

Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.

Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

En fazla ölüme yol açan depremlerden biri Haiti'de yaşandı

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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