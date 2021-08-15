Haiti’deki depremde can kaybı 724'e yükseldi
Haiti açıklarında dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bin 800'ü aştı.
2021-08-15 18:48:46
Haiti Sivil Savunma Ajansı, dün meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 724'e çıktığını, yaralı sayısının ise 2 bin 800'ü geçtiğini belirtti.
Yetkililer, ülkede büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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