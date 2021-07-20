Haiti'de şok suikast sonrası istifa açıklaması geldi!

Haiti'de suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin yetkilerini uygulayan geçici Başbakan Claude Joseph, istifa edeceğini duyurdu.

Bölge basınında çıkan habere göre, Joseph, Moise'nin suikasta uğramadan kısa süre önce Başbakan olarak atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry'e, "Ülkenin iyiliği için" başbakanlığı devredeceğini açıkladı.

Ülkede herhangi bir huzursuzluk çıkmasını istemediğini vurgulayan Joseph, "Beni tanıyan herkes, bu rekabette ya da başka bir görevi devralmaya niyetli olmadığımı biliyor." ifadesini kullandı.

JOVENEL MOİSE'NİN SUİKASTA UĞRAMASI

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin kuzeyindeki Ford Lauderdale Havaalanı'na getirilmesinin ardından Miami'deki Baptist Hastanesine götürülmüştü.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.