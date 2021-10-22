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Haiti'de Amerikalı 17 misyoner kaçırıldı

Haiti'de bir çete Amerikalı 17 misyoneri kaçırdı, her biri için 1 milyon dolar talep etti.

40 Dakika Önce
2021-10-22 13:39:34
Haiti'de Amerikalı 17 misyoner kaçırıldı

400 Mawozo çetesinin lideri Wilson Joseph, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Amerikalı ve Haitili yetkililere seslendi.

Talepleri yerine getirilmezse, misyonerlerin öldürüleceği tehdidinde bulundu.

Biri Kanadalı 17 misyoneri infaz edeceğini vurgulayan çete lideri, yakın zamanda öldürülen çete üyelerinin intikamını alacağını açıkladı.

Çete lideri Haiti Başbakanı Ariel Henry ve Haiti Emniyet Genel Müdürü Leon Charles'ı uyardı.

Paylaşımın ardından, Başbakanlık, Emniyet Genel Müdürü Charles'ın görevden alındığını açıkladı.

Altı gündür müzakerelerin sürdüğü çete, kaçırılan misyonerlerin sürücüsü için ise talepte bulunmuyor.

Misyonerlerin Haiti'de yetimhane inşa ettikten sonra Amerika Bileşik Devletleri'ne dönerken kaçırıldıkları sanılıyor.

İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezine göre, bu ayın ilk yarısında, Haiti'de en az 119 adam kaçırma olayı gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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