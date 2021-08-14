Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2021-08-14 16:29:51
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.
Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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