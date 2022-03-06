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Hain mi kahraman mı? Müzakere masasındaki Kireev ölü bulundu

Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk müzakere masasına oturanlardan biri ölü bulundu. Ukraynalı Denis Kireev'in Ruslara çalıştığı ve gözaltı sırasında öldürüldüğü öne sürüldü.

1 Saat Önce
2022-03-06 23:05:47
Hain mi kahraman mı? Müzakere masasındaki Kireev ölü bulundu

Ukrayna'dan yapılan açıklamada istihbaratçı Kireev'in kahraman olduğu belirtildi.

Ateşkes müzakerelerinde Ukrayna heyetinde yer alan 45 yaşındaki Denis Kireev öldürülmüş halde bulundu.

Ukrayna istihbaratının bir üyesi olduğu ifade edilen Kireev'in nasıl ve kim tarafından öldürüldüğüne ilişkin çelişkili haberler geliyor.

İlk görüşmenin ardından Ukrayna istihbaratının harekete geçtiği öne sürüldü. Deniz Kireev'in telefonu aracılığıyla Ruslara bilgi aktardığı iddia ediliyor.

“Gözaltına alınırken direndiği için başından vurularak öldürüldü”

Yerel medya kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Kireev, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken direndiği için başından vurularak öldürüldü.

Kireev'in ihanet şüphesiyle gözaltına alınmak istendiği iddia edildi. Ancak ilerleyen saatlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı Facebook üzerinden yayınladığı mesajda Kireev'den "hain" değil "kahraman" olarak söz etti.

Olayda "özel bir görevi yerine getirmekte olan üç istihbarat görevlisinin öldüğü" belirtildi.

İngiliz gazetesi The Sun, hem Rusya hem Ukrayna kaynaklarının Kireev'in casusluk faaliyetlerinden bahsettiğini, iki tarafa da çalışan bir ajan olabileceğini yazdı.

Kireev'in isminin Ukrayna heyetinin listesinde yer almadığına, ancak masada çekilen fotoğraflarda görüldüğüne de dikkat çekildi.

NTV .

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