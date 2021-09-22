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Hafter seçimlere girebilmek için 'askeri yetkilerini' 3 aylığına devretti
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TIMETURK / DÜNYA / Hafter seçimlere girebilmek için 'askeri yetkilerini' 3 aylığına devretti

Hafter seçimlere girebilmek için 'askeri yetkilerini' 3 aylığına devretti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girebilmek için sözde yetkilerini 3 aylığına devretti.

1 Saat Önce
2021-09-22 21:34:59
Hafter seçimlere girebilmek için 'askeri yetkilerini' 3 aylığına devretti

Halife Hafter güçlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hafter, askeri birliklerinin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'yi kendisinin yerine "başkomutan" olarak atadı.

Kararda, Nazuri'nin 23 Eylül Perşembe günü başlayıp 24 Aralık'ta sona ermek üzere 3 aylık bir süre için bu görevi üstleneceği belirtildi.

Böylece Hafter, bir yandan 24 Aralık'ta yapılması planlanan Libya seçimlerine hazırlanırken, öte yandan Temsilciler Meclisinin tek taraflı ve Hafter lehine çıkardığı başkanlık seçimleri yasasına göre seçimleri kaybetmesi halinde tekrar "görevine" dönebilecek.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru yönetim olarak Başkanlık Konseyi ve ona bağlı Ulusal Birlik Hükümeti kabul edilirken, Konseyin Başkanı Muhammed el-Menfi Libya Ordusunun Başkomutanı yetkisi taşıyor.

Ancak ülkenin doğusunu milis güçleri ve yabancı paralı askerlerle kontrol eden Hafter, bu yönetimi tanımayarak Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı olma iddiasında bulunuyor.

Öte yandan Hafter'in siyasi müttefiki olan doğudaki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya'daki Suheyrat Anlaşması'na ve BM'nin yol haritasına aykırı olarak tek taraflı bir şekilde Hafter'in seçimlere girmesine olanak sağlayan bir yasa çıkarmıştı.

Söz konusu yasa, Salih'in başkanlığını yaptığı Temsilciler Meclisinde bile oylamaya sunulmadan çıkarıldığı için kanunsuz olarak kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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