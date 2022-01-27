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TIMETURK / DÜNYA / Hafter milisleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma

Hafter milisleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma

 Libya’nın güneyindeki Katrun kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler ile DEAŞ milisleri arasında çatışma yaşandı.

1 Saat Önce
2022-01-27 09:21:37
Hafter milisleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma

Hafter'e bağlı milisler tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Katrun kentinin güneyindeki Cebel Asida bölgesinde, bir grup DEAŞ milisi ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 DEAŞ'lı etkisiz hale getirilirken 2'si de yaralı ele geçirildi.

Bölgede çatışmaların devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, kendilerine bağlı silahlı güçler ile çatışmaya giren grubun, Mutez el-Ahmedi yönetimindeki DEAŞ mensupları olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) çatışmalara dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Hafter milislerinin kontrolündeki bölgede, iki taraf arasında aralıklarla silahlı çatışmalar yaşanıyor. .

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