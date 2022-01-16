Hafter'in uçağının üç ayda ikinci kez İsrail'e inmesi tartışılıyor

Libya Ulusal Ordusu (LUO) lideri Halife Hafter'in uçağının 3 aydan kısa bir süre içinde ikinci kez İsrail'i ziyaret etmesi İsrail basınında tartışılıyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın Arapça servisi MAKAN, dün, Libya Ulusal Ordusu (LUO) lideri Halife Hafter'in uçağının İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indiğinin izlendiğini ve uçağın burada iki saat kaldığını bildirdi.

MAKAN'ın aktardığı bilgilere göre uçak, Cuma günü Libya'dan, önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY), ardından Tel Aviv'e gelmiş ve oradan tekrar Libya'ya dönmüştü. Uçağın rotası, uluslararası hava trafiğini takip etme konusunda uzman ‘Flight Radar' şirketi tarafından da izlendi.

MAKAN'a göre Flight Radar'ın fotoğrafları, bu uçuşları gerçekleştiren uçağın Hafter'e ait P4-RMA tipi özel jet olduğunu, tekrar havalanmadan önce Ben Gurion Havalimanı'nda 2 saat kaldığını doğruladı. Uçakta kimin olduğuna, ne yaptığına ve kiminle görüştüğüne değinmeyen MAKAN, ‘son günlerde İsrailli ve Libyalı yetkililer arasında çeşitli düzeylerde temaslar olduğuna' işaret etti.

Öte yandan İsrail Kanal 11 televizyonu ve KAN'ın askeri muhabiri Itay Blumental, Cuma günü Twitter hesabından, uçağın, GKRY'deki diplomatik temasların ardından Ben Gurion Havalimanı'na indiğini yazdı.

Hafter'in uçağının 3 aydan kısa bir süre içinde ikinci kez İsrail'i ziyaret ettiği bildiriliyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Hafter'in oğlu Saddam'ı taşıyan aynı uçak 2 Kasım'da İsrail'e gelmişti. O dönem İsrail basınında yer alan bir haberde Saddam Hafter'in, İsrail'e baba Hafter'den karşılığında gelecekte İsrail ile Libya arasında diplomatik ilişkiler kurma sözü verilen askeri ve siyasi yardım talebinde bulunduğu bir mektupla geldiği belirtildi.

Diğer taraftan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, geçen Çarşamba günü, Ürdün'de İsrailli yetkililerle görüştüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Dibeybe, yazılı olarak yaptığı kısa açıklamada, “Böyle bir görüşme olmadı ve gelecekte de olmayacak. Filistin davasında tutarlı ve net bir tutum sergiliyoruz” ifadelerini kullandı. Başbakan Dibeybe'nin başkent Amman'da İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ile Libya-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi konusunu görüştüğü iddia edildi. İddia edilen görüşmenin gerçekleştiği tarih ise belirtilmedi. İsrail'in Maariv gazetesi, Libya- İsrail ilişkilerinde son yıllarda ilerleme kaydedildiğini belirtirken Hafter'in ‘İbrahim Anlaşmaları'na katılma sözü verdiğini aktardı.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.