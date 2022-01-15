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Hafter'in uçağı kısa süreliğine İsrail'e iniş yaptı
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Hafter'in uçağı kısa süreliğine İsrail'e iniş yaptı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in uçağının 2 saatliğine İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

56 Dakika Önce
2022-01-15 16:39:59
Hafter'in uçağı kısa süreliğine İsrail'e iniş yaptı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın Arapça servisi MAKAN'ın haberine göre, uluslararası hava trafiği gözlemcileri dün Hafter'e ait uçağın Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığını gözlemledi.

Hafter'e ait uçağın 2 saat sonra havalimanından tekrar havalandığını belirten gözlemciler, uçakta kimlerin olduğu ve nereye gittiği konusunda bilgi vermedi.

Öte yandan, MAKAN'ın askeri muhabiri Itay Blumental, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hafter'e ait P4-RMA tipi özel jetin "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde diplomatik bir duraklamanın ardından" Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığını yazdı.

Blumental, hava trafiğini takip etme konusunda uzman "Flight Radar" şirketinin fotoğraflarını kanıt olarak göstererek, uçağın iki saat sonra Güney Kıbrıs'a geri döndüğünü ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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