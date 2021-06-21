Hafter'e bağlı milislerin güneydeki hareketliliği Cezayir-Libya iş birliğini hedef alıyor

Hafter, özellikle Fransa'nın Afrika'nın Sahel bölgesinde 7 yıldır sürdürdüğü Barkhane Operasyonu'nu sona erdireceğini açıklamasının ardından, kendisine bağlı milisleri Sahel bölgesinde 'potansiyel bir müttefik' olarak göstermek istiyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, güneyde başlattığını duyurduğu sözde "operasyon" ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne destek veren Cezayir'e meydan okumaya ve iki ülke arasındaki iş birliğini engellemeye çalışıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yaptığı "Cezayir, Libya'nın başkenti Trablus'un düşmesini engellemek için müdahale etmeye hazırdı." şeklindeki açıklamasından yaklaşık 10 gün sonra Hafter'e bağlı silahlı milisler, Cezayir sınırını "kapalı askeri bölge ilan ettikleri" iddiasında bulundu.

Tebbun'un söz konusu açıklaması "Hafter milislerinin Trablus'u ele geçirmesine Cezayir'in kesin bir şekilde karşı olduğu ve Libya'nın başkentinin herhangi bir tehditle karşı karşıya kalması durumunda muhtemel bir askeri müdahaleye hazır olduğu yönünde üstü kapalı bir tehdit" şeklinde yorumlandı.

Tebbun, Hafter milislerinin Trablus'u ele geçirmek için atılabileceği yeni maceralara karşı Cezayir'in net tutumunu sergilemiş oldu.

Bu arada Cezayir'de 1 Kasım 2020'de yapılan anayasa değişikliğiyle ülke sınırları dışında askeri müdahalenin de önü açılmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin mayıs ayında yaptığı Cezayir ziyaretinde, iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması konusu görüşülmüş ve olumlu gelişmeler kaydedilmişti. Ziyaret kapsamında Cezayir, hayati öneme sahip Gadamis-Debdab Sınır Kapısı'nın açılmasını onaylamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.