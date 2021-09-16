Hafter'e bağlı güçler, Çadlı direnişçilerle çatıştı

Libya'nın doğusundaki güçlerin komutanı Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, ülkenin güneyinde Çadlı direnişçi güçlerle aralarında çatışma çıktığını açıkladı.

Libya'nın doğusundaki güçlerin komutanı Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, ülkenin güneyinde Çadlı direnişçi güçlerle aralarında çatışma çıktığını açıkladı.

Çad Değişim ve Uyum Cephesi de (FACT) çatışmaların yaşandığını doğruladı.

Sosyal medyadan grubun yaptığı açıklamada Sudanlı paralı askerler ve Fransız birlikleri ile birlikte Hafter güçlerinin sınır bölgelerindeki mevzilere saldırdığı belirtildi.

Fransız ordusu ise bölgede hava gücü bulundurmadığını belirterek açıklamayı yalanladı.

Kendini siyasi ve askeri bir grup olarak tanımlayan FACT, Mahamat Mahdi Ali tarafından Nisan 2016'da kuruldu.

Eski Cumhurbaşkanı Hissene Habre'nin de mensubu olduğu Gorani kabilesinden oluşan ayrılıkçı grup, eylemlerine, Libya'nın güneyinde Hafter güçlerine ve IŞİD'e karşı savaşan Misrata güçlerine destek vererek başlamıştı.

Geçen nisanda Çad'ın kuzeyine doğru ilerleyen grup, ordu ile savaştı. Çadlı yetkililer, bu çatışmalar sırasında 30 yıldır görevde bulunan Başkan İdris Deby'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Deby'nin ölümünün ardından yerine geçici olarak oğlu geçti.

Tobruk merkezli Hafter güçleri Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ulusal Libya Ordusu'nun Trablus'u almasını sağlamak için insansız hava araçlarıyla 14 ay boyunca gerçekleştirdiği askeri operasyon geçen sene başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

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