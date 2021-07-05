Hafter'den Libya'nın başkenti Trablus'a saldırı tehdidi

Libya'nın doğusunda etkin olan 'Libya Ulusal Ordusu' adlı oluşumun lideri Halife Hafter, ülkenin başkenti Trablus'a saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

Kendisine yakın gazetecilere geçtiğimiz gün verdiği röportajda Hafter, ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Hafter, ülkede Aralık ayında yapılması planlanan seçimlerin düzenlenememesi halinde, başkent Trablus'a saldırı düzenleyeceklerini ifade ederek şu sözleri sarf etti:

"Dostlarımızın ve müttefiklerimizin isteklerine uyduk ve siyasi bir çözüm yoluna, yani seçimlere başvurduk. Ancak eğer bir çözüme ulaşamazsak, silahlı kuvvetlerimiz bir kez daha başkenti milislerden ve suçlulardan kurtarmaya hazırdır."

Trablus'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümeti "terörist" olarak niteleyen Hafter, "zaman yaklaşıyor" sözüyle Trablus'a saldırıya geçebilecekleri mesajı verdi.

Seçim görüşmeleri başarısız oldu

Libyalı taraflar, ülkede düzenlenmesi planlanan seçimlere dair hukuki çerçeve üzerinde anlaşmaya varamadı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden müzakerelerde 75 kişilik müzakere heyetinin gerçekleştirdiği BM öncülüğündeki görüşmelerde, 24 Aralık'taki seçimler ele alındı.

Taraflar, seçimlere dair anayasal bir temele dair teklifleri müzakere etti.

5 gün süren müzakereler sonucunda herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

Görüşmelere dair kurulan BM misyonunun koordinatörü Raisedon Zenenga, müzakerelerde bir sonuç elde edilememiş olmasını "üzücü" olarak niteledi.

Ülkede seçimlere ve geçiş sürecine dair müzakereler sürerken, masadan istenen sonuçların çıkmamasıyla krizin derinleşmesinden endişe ediliyor.

Hafter'in son açıklamalarının ardından ülkede savaşın yeniden alevlenebileceği belirtiliyor. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Suudi Arabistan, Mısır gibi taraflarca desteklenen Hafter, siyasi süreç başlamadan önce, Trablus hükümeti güçlerince Türkiye'nin desteğiyle ağır bir darbe almıştı.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.