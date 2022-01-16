Hackerlar, Ukrayna’da devlet kurumlarına ait bilgisayar sistemlerini çökertti

Microsoft, Ukrayna'da devlet kurumlarına ait bilgisayar sistemlerinde fidye yazılımı görünümlü kötü amaçlı yazılım tespit ettiklerini açıkladı. Açıklamaya göre hasarın boyutu henüz net değil.

Ukrayna devlet kurumlarına düzenlenen siber saldırı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin devam ettiği ve Batılı güçler ile yapılan diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bir dönemde gerçekleşti

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Microsoft, bir blog yazısında, kötü amaçlı yazılımı ilk kez perşembe günü tespit ettiğini duyurmuştu. Son dönemde yapılan saldırılarda devlet kurumlarına ait onlarca web sitesine erişim kesilmişti.

Microsoft, farklı bir açıklamada, etkilenen sistemlerin "birden fazla devlet, kar amacı gütmeyen kuruluş ve bilgi teknolojisi kuruluşunu kapsadığını" bildirdi ve toplamda kaç kuruluşun saldırıdan etkilendiğinin henüz net olmadığını kaydetti.

Microsoft'a göre fidye yazılımı olarak gizlenen kötü amaçlı yazılım, saldırgan tarafından etkinleştirildiği halde, bulaştığı bilgisayar sistemini çalışamaz hale getirebilecek.

Ukrayna, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti

Öte yandan Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, tüm delillerin ülkeye yönelik siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele polisi ve Ukrayna Güvenlik Güçlerinin ülkeye yönelik siber saldırıları incelemeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, elde edilen bütün kanıtların siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret ettiği kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Moskova'nın hibrit savaşı sürdürdüğü aktarıldı. Ukrayna'da 14 Ocak'ta Dışişleri'nin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.