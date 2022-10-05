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Hacıyev, Hocavend’deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından Hocavend ilinin Edilli köyünde bulunan toplu mezarlığın görsellerini paylaştı.

2 Saat Önce
2022-10-05 18:54:33
Hacıyev, Hocavend’deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı

Hacıyev görsellerle ilgili mesajında şunları kaydetti;

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“Edilli köyünde tespit edilen, 1. savaş sırasında Ermenistan tarafından işkence gören/öldürülen Azeri askerlerin toplu mezarı.

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Edilli, Ermenistan tarafından Azerbaycanlı rehineler için toplama kampı olarak kullanıldı. 4000 Azeri askeri/sivili kayıp. Ermenistan toplu mezarlıkların yerlerini açıklamayı reddediyor.”

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