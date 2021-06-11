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Hacıları taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın güneybatısındaki bir otoyolda hacıları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

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11.06.2021 09:00:19
Hacıları taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın güneybatısındaki bir otoyolda hacıları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

Kazanın, Belucistan eyaletinin Khuzdar kentinde meydana geldiği aktarıldı.

Polis yetkilisi Hafeez Ullah Mengal, ölü ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Otobüsün, sürücünün virajı alamaması sonrası devrilerek şarampole yuvarlandığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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