Hacıları taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'ın güneybatısındaki bir otoyolda hacıları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın güneybatısındaki bir otoyolda hacıları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.
Kazanın, Belucistan eyaletinin Khuzdar kentinde meydana geldiği aktarıldı.
Polis yetkilisi Hafeez Ullah Mengal, ölü ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.
Otobüsün, sürücünün virajı alamaması sonrası devrilerek şarampole yuvarlandığı kaydedildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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