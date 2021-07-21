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Hacılar bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de Mina'da şeytan taşladı.

2 Saat Önce
2021-07-21 21:38:15
Hacılar bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, hacılar, bayramın ikinci; "teşrik günleri"nin (Hicri takvimde Zilhicce ayının 11, 12 ve 13'üncü günleri) ilkinde Mina'ya yöneldi.

Dün tavafın ardından sa'y yapan; kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, bayramın ikinci gününde Cemarat'a geçerek, sırasıyla "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac sezonu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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