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Hacı adayları Kurban Bayramı'nın ilk günü şeytan taşladı

Hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren Mina'ya geçerek Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı.

2 Saat Önce
2021-07-20 18:26:47
Hacı adayları Kurban Bayramı'nın ilk günü şeytan taşladı

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinden itibaren tekbir sesleriyle Mina'ya doğru harekete geçen hacı adayları, Cemarat'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, burada "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.

Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar.

Ardından bayramın ikinci ve üçüncü günü de hacılar Cemarat'ta sırasıyla "küçük, orta ve büyük şeytana" yedişer taş atacak.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ GÖLGESİNDEKİ 2'NCİ HAC SEZONU

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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