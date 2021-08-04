DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
İDDEF Ekipleri Yangın Bölgesinde
Türk sporculardan üst üste başarılar

TIMETURK / DÜNYA / Haaretz gazetesi: İsrail, ABD'den Filistinli ailelere baskı yapmasını istedi

Haaretz gazetesi: İsrail, ABD'den Filistinli ailelere baskı yapmasını istedi

Tel Aviv yönetiminin, ABD'den işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelere İsrail Yüksek Mahkemesinin yaptığı teklifi kabul etmeleri için baskı yapmasını istediği bildirildi.

1 Gün Önce
2021-08-04 19:24:08
Haaretz gazetesi: İsrail, ABD'den Filistinli ailelere baskı yapmasını istedi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin 2 Ağustos'taki oturumda Filistinli ailelere uzun yıllardır yaşadıkları evlerinde "koruyucu kiracı statüsü" önerdiği hatırlatıldı.

İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden mahkemenin teklifini kabul etmeleri için Filistinli ailelere baskı yapmasını istediği ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin Filistin ailelerin mahkemenin teklifini kabul etmesi halinde Şeyh Cerrah'taki tehcir planı nedeniyle İsrail'e uluslararası kamuoyundan gelen baskının hafifleyeceğini düşündüğü kaydedildi.

Gazetenin haberinde ABD yönetiminin bu talebe ne şekilde cevap verdiğine ilişkin ise bilgi yer almadı.

Öte yandan adı açıklanmayan İsrailli diplomatik kaynak, mahkemenin sunduğu teklifin Filistinli aileler için "iyi" olduğunu iddia ederek, "Şeyh Cerrah sorunu üzerindeki uluslararası baskının Filistin tarafına yönlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bir başka İsrail yetkili ise Beyaz Saray yönetiminin Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması konusunda endişe duyduğunu, ancak kararın mahkemece verileceği için Tel Aviv yönetimine baskı yapmadığı dile getirdi.

Söz konusu teklife göre, "koruyucu kiracı statüsü" verilmesi öngörülen Filistinli aileler, Nahalat Shimon isimli Yahudi yerleşimci derneğine kira ödeyecek ve "gelecek yıllarda" evlerinden tehcir edilmeyecek.

Filistinli aileler, uzun yıllardır yaşadıkları evlerin inşa edildiği arsanın "Yahudi yerleşimcilere ait olduğunu" kabul etmek anlamına gelen teklifi reddetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

tekin tek

israil aç bir çakal gibi her tarafa saldırmakta kuyruğu sıkışınca haksız isteklerinden vazgeçeceği yerde krruyucu bekçisi amerikaya yalakalık yapmakta ve bunun adı da devlet

Görüş Bildir Bizimle Paylaş