Haaretz: Direniş İsrail'i çıkmaza soktu

Haaretz gazetesinde yayımlanan bir analiz haberde, “Hamas’ın başarıları silinemez. Direniş İsrail’ siyasi ve askeri bir çıkmaza soktu” denildi.

Haaretz gazetesinde yayımlanan bir analiz haberde, “Hamas'ın başarıları silinemez. Direniş İsrail' siyasi ve askeri bir çıkmaza soktu” denildi.

Haaretz gazetesinde, İslami Direniş Hareketi Hamas'ın işgal devleti İsrail'e karşı yürüttüğü mücadaleyle ilgili yayımlanan analiz haber şöyle:

İşgal altındaki topraklarda çeşitli yerlerde büyük roket bombardımanıyla sonuçlanan Hamas'ın kabiliyetlerini son günlerde sergilemesi, İsrail ordusunu her yönden daha fazla kuvvet konuşlandırmaya ve Gazze'yi işgal etmekle tehdit etmeye zorladı.

Netanyahu'nun yerleştirildiği siyasi ve askeri çıkmaz, onu Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanlarını hedef almaya yöneltti, Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin bir dizi askeri komutanını hedef aldı ve bu konuyu askeri bir zafer olarak tanıttı, ancak bu zor görünüyor. İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, İsrailliler tam olarak ikna olmadıkları için, bu da durumun patlamaya devam etmesine neden olabilir .

Hamas taktiksel zaferler elde etti

İsrail ve Gazze'deki direniş hareketleri daha geniş bir yüzleşmeyle ilgilenmediğinden ve somut bir zafer veya yenilgi beklemediğinden, iki taraf şu anda akıl oyunları oynamaktadır. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sorunu, Hamas'ın daha da etkileyici bir galibiyet serisi elde etmesidir. Silahlı hareket, Filistinlilerin Kudüs mücadelesinden yararlandı, ülkenin merkezindeki milyonlarca İsrailliyi sığınaklara doğru koşmaya itti ve Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'ndaki hava trafiğini aksattı.

Hamas ayrıca, bazıları büyük hasara neden olan çok sayıda roketle Demir Kubbe savunma sistemini bombalamak da dahil olmak üzere taktik zaferler elde etti. Ayrıca sınırda bir tanksavar füzesi ile pusu kurarak Nahal Piyade Tugayı'ndan bir askeri öldürdü. İsrail hala yeterli bir yanıt arıyor. Kendi zaferini göstermeyi umuyor.

İsrail gazetesine göre, Netanyahu kısa süre içinde daha fazla askeri baskı uygulamakla ateşkes anlaşmasına varma konusunda optimum şartların altında tavizler vermek arasında karar vermeli. Geçmişteki benzer operasyonlarda olduğu gibi, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının etkinliği uzadıkça azalmaya meyillidir. Aynı zamanda, İsrail ordusunun İsrail tarafında kayıplara neden olabilecek veya çok sayıda Filistinli sivilin ölümüne neden olabilecek hatalar yapacağına ve bu da İsrail'e yönelik uluslararası eleştirilere yol açacağına dair artan bir endişe var.

Aynı zamanda başka bir sorun daha var: Hamas ve diğer grupların şimdiye kadar Gazze'de başardıkları şey liderlerini ikna edebilir ve onları birkaç gün daha İsrail'e roket atmaya devam etmeye ikna edebilir. Daha fazla sivil kayıp, İsrail'in geçmişte üç kez başarısız olduğu Gazze Şeridi'ndeki Hamas hükümetini devirmeyi amaçlayan büyük ölçekli bir kara harekatı başlatarak, 15 yıl önce siyasetçiler tarafından verilen tehditleri uygulaması için İsrail hükümetine daha fazla baskı uygulayacak.

Netanyahu ve tuzaktan kaçış

Netanyahu başbakanlık yaptığı yıllar boyunca bu tuzaktan kaçınmaya çalıştı. Saltanatı sırasında Gazze'deki iki büyük operasyon sırasında, bir kara saldırısından tamamen kaçındı ya da sınır ötesi saldırı tünellerini yok etmeye odaklanan sınırlı bir kara operasyonundan memnun kaldı. İsrail'in 2014'te Gazze'deki kampanyası 51 güne uzadı ve ancak İsrail'in "Hamas" silahlı kanadının bazı üst düzey liderlerine suikast düzenlemesi ve hareketin karargâhının bulunduğu kuleleri yıkmasıyla sona erdi.

Ama bu sefer İsrail önce bu son şeyleri yapmaya çalışıyor, saldırının ilk gününde kuleleri yıkmaya başladı ve bunu ikinci gün hedefli cinayetlerle takip etti. İsrail yeterince caydırıcılık göstermek istiyor; Hamas'ın ruhunu kırmak ve onu savaşı durdurmaya zorlamak. İsrail ordusunun en üst düzey komutanları, bir kara harekatı başlatmak için Netanyahu'dan daha hevesli değiller, ancak şimdiye kadar bundan hiçbir şey elde edilemedi.

İsrail, son iki yılda, doğru istihbarata dayalı olarak, IDF'nin uzaktan saldırı yeteneğini geliştirmeye daha fazla odaklandı. İsrail ordusunun kara yetenekleri uzun yıllardır test edilmemiştir.

Bazı üst düzey İsrailli yetkililer, bir hafta sürebilecek uzun bir saldırı için hazırlanırken, Netanyahu "Hamas'ı hayal bile etmediğin grevlerle vuracağız" şeklindeki boş sözlerini yineliyor. Ancak İsrail gazetesi, İsrail'in Hamas'ı gerçekten mağlup etmeyi hedeflemediğini - bu hedefe ulaşılması gerekmiyor - bunun yerine kısa ve uzun vadede saldırılarını durduracak kadar yüksek bir fiyat çıkararak onu caydırmayı hedeflediğini söylüyor.

Öyle görünüyor ki, Hamas liderliği, bazı adamlarının düşüşüne rağmen elde edilen başarılardan sonra ateşkesi kabul ediyor.

İsrail gazetesine göre, uzun vadede Tel Aviv için endişe verici başka bir soru daha var, bu da Tahran ve Beyrut'un şu anda Hamas'ın İsrail iç cephesine saldırmadaki başarısından ne öğrendiğiyle ilgili. Filistinlilerin elindeki roket ve füzelerin sayısı, partinin yüksek hassasiyetli füzeleri hesaba katılmadan, Hizbullah'ın İsrail'in kuzey cephesindeki cephaneliğindeki sayıya kesinlikle yakın değildir.

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İç cepheyle ilgili çok zayıf görünen başka bir sorun daha var. İsrail'de siyasi düzey zar zor işliyor, İsraillilerin liderlerine olan güveni zayıf ve füzelerden korunmadaki eşitsizlik herkes için açık, çünkü pek çok İsrailli, en azından ülkenin merkezinde yaşayanlar şavaşın anlamını daha yeni yeni keşfediyorlar. Bu, İsrail'in ordusunun gücü ve bölgedeki konumu ile olağan gururunu sorguluyor.

Protestoların odağı, 12 Mayıs Çarşamba akşamı Lod şehri gibi Yeşil Hat'a kaydırıldı. Bu olaylar, İsrail'in Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve içeride olup bitenlere odaklanmak için yeterince iyi bir neden olabilir.

Lod, Ramle, Acre kentlerinde ve diğer şehirlerde meydana gelen protestolar emsalsizdi ve Lod Belediye Başkanı, şehir tarihinde ilk kez ordunun müdahale etmesini istedi. Kısmen, hükümet yanıt vererek, başlangıçta Batı Şeria'da bulunan birkaç Sınır Muhafızları şirketinin konuşlandırılmasına izin verdi.

Ayrıca Çarşamba akşamı Lod'da sıkı bir sokağa çıkma yasağı getirildi, bu da İsrail'in Koronavirüs pandemisinin en yüksek olduğu dönemde bile tanık olmadığı bir önlemdi. Daha sonra, Yahudi aşırı sağcı provokatörler müdahale etmekle tehdit edince şiddet yeniden başladı.

İsrail gazetesine göre bu, İsrail'in uzun süre kabul edemeyeceği ve tahammül edemeyeceği kaos.

Kaynak: Haaretz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.