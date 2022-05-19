Haaretz: Akile'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma açılmayacak

İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümünde 'suç şüphesi bulunmadığı' iddiasıyla ceza soruşturması başlatmayacağı öne sürüldü.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusuna bağlı Ordu Polisi Ceza Soruşturması Birimi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin ceza soruşturması açmayı planlamıyor.

Haberde, Ebu Akile'nin Cenin yakınlarındaki Burkin beldesindeki bir gözaltı operasyonu sırasında vurulduğu belirtilirken, burada İsrail ordusuna bağlı "Duvdevan" isimli komando birliklerinin görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusundan Albay Meni Liberty'nin olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmaya göre, İsrailli komandoların Ebu Akile'nin bulunduğu bölgeye 6 el ateş ettikleri tespit edildi.

Soruşturmaya göre, Ebu Akile'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 190 metre mesafede bulunan bir cipteki komando, gazetecilerin durduğu bölümden gelen ateşe karşılık verdi.

Haberde, Ebu Akile'nin bu sırada İsrail askerlerince vurulmuş olmasından endişe edildiği bilgisi yer aldı.

İSRAIL, ORDU VE KAMUOYU TEPKISINDEN ÇEKINIYOR

İsrail Ordusu Askeri Savcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, İsrail askerlerinin yakınlardaki silahlı kişileri hedef aldığı, gazeteciyi görmediği ve "suç şüphesi bulunmadığı" için ceza soruşturması açmadı.

Haberde, soruşturma açılmasıyla potansiyel şüpheli askerlerin askeri bir operasyon sırasındaki eylemlerinin sorgulanmasının, İsrail ordusu ve kamuoyunda tepkiyle karşılanacak olmasının ordunun kovuşturmadan çekinme nedenlerinden biri olabileceğine dikkati çekildi.

Filistin yönetiminin, İsrail'in Ebu Akile'nin otopsisine katılmasına izin vermediğine ve gazetecinin vücudundan çıkan mermiyi teslim etmediğine işaret edilerek, İsrail ordusunun kurşunun "kaynağının tespit edilmesinin mümkün olmadığı" açıklaması yaptığı anımsatıldı.

İsrail ordusunun, Filistinli gazetecinin ölümüne ilişkin ceza soruşturması açmamasının ABD yönetiminin eleştirisine yol açacağı değerlendirildi.

Haaretz'in haberine göre, İsrailli sivil toplum örgütü "Yesh Din", konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu, yargı mekanizması, artık soruşturma görüntüsü verme derdine bile girmiyor. Şikayetlerin yüzde 80'i herhangi bir ceza soruşturmasına tabi tutulmuyor. Siyaset ve imaj, gerçek ve adaletten daha değerli gibi görünüyor. Bu kadar ciddi bir dosyada bile ordunun kendisini soruşturması adil ve etkili bir soruşturmaya yetersiz ya da isteksiz olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

AL JAZEERA MUHABIRI ŞIRIN EBU AKILE'NIN ÖLDÜRÜLMESI

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Akile, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla 13 Mayıs Cuma günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.