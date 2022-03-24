Güvenlik önlemleri artırıldı! Putin'in attığı her adım izleniyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Putin'in etrafındaki yoğun güvenlik önlemleri artırıldı. Putin'in attığı her adım, kendisine 24 saat eşlik eden korumalar tarafından izleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatında önceden planlanmamış hiçbir şey olmuyor.

Rusya Devlet Başkanı'nın attığı her adım, kendisine 24 saat eşlik eden korumalar tarafından izleniyor.

Yemekleri büyük bir titizlikle hazırlanıyor, içtiği her şey, danışmanları tarafından kontrol ediliyor.

Bir zamanlar eski Sovyet istihbarat örgütü KGB'de ajan olan Putin, özellikle de savaş dönemlerinde etrafında olabilecek tehlikelerden fazlasıyla haberdar.

Ukrayna'nın işgali de Putin'in karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini artırıyor.

Peki Rusya Devlet Başkanı'nın korunmasından kim sorumlu? Güvenliği için ne gibi önlemler alınıyor? İşte bilindiği kadarıyla bu soruların cevapları.

Geniş koruma ekibi

Rusya'daki pek çok güvenlik servisi arasında bir tanesi var ki, görevi özellikle devlet başkanını ve ailesini korumak.

Rusya Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi, kökleri KGB'ye uzanan ve Başbakan Mikhail Mişustin gibi diğer üst düzeydeki yetkililerin korunmasından da sorumlu olan Rusya Federal Güvenlik Servisi FSO'ya bağlı.

Bu servisten gelen siyah takım elbiseli, kulaklık takan muhafızlar gece gündüz devlet başkanını izliyor.

Rus hükümetine ait medya kuruluşu Russia Beyond'a göre, bu muhafızlar yurt dışı gezilerinde koruma görevi üstlendikleri zaman dört halka şeklinde örgütleniyor.

İlk halkada en yakınındaki kişisel koruma muhafızları bulunuyor.

İkinci halkada, kendini fark ettirmeden halk arasına karışan muhafızlar oluyor. Üçüncüsündekiler, kalabalıkların etrafını sarıyor ve şüphelilerin girmesini önlüyor.