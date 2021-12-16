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Guterres: Uluslararası finans sisteminin reforma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, eşitsizlikleri ve istikrarsızlığı artıran mevcut küresel finansal sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.

2 Saat Önce
2021-12-16 23:18:14
Guterres: Uluslararası finans sisteminin reforma ihtiyacı var

Guterres, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, artan eşitsizlikler, azalan kaynaklar, yüksek enflasyon ve iklim krizinden son derece endişe duyduğunu belirterek, "Bu durum hızla düzelmezse, daha zor zamanlarla karşı karşıya kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Antonio Guterres, salgında, ekonomik ve finansal alanda, iklim krizinde işlerin son derece kötüye gittiğini ve çirkinleştiğini ifade ederek, "Tek çözüm dayanışma, dayanışma göstermemekse aptallık olur." dedi.

Kovid-19'un yok olmadığını, aşıların da tek başına salgını ortadan kaldıramayacağının netleştiğini dile getiren Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün yıl sonuna kadar tüm dünya nüfusunun yüzde 40'nın aşılanması hedefinin karşılanamadığını söyledi.

Guterres, "98 ülke yıl sonuna kadar bu hedefi karşılayamadı, 40 ülke ise nüfusunun yüzde 10'unu bile aşılayamadı. Düşük gelirli ülkelerde nüfusun yüzde 4'ünden daha azına aşı yapılabildi. Yüksek gelirli ülkelerde ise aşılanma oranı Afrika ülkelerinden 8 kat fazla. Afrika yüzde 70 oranında aşılanma hedefini 2024'e kadar karşılayamayacak." diye konuştu.

Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyanın her yerinde yaşanan ekonomik krizlere de değinen Guterres, şunları kaydetti:

"Günümüzün küresel finansal sistemi eşitsizlikleri ve istikrarsızlığı artırıyor. Bu, kredi derecelendirme kuruluşlarının, büyüme beklentileri iyi ve hayati kalkınma gereksinimleri olan gelişmekte olan ülkelerin kredibilitesini sarsmasına ve özel sektörün riskten kaçınmasına izin veren bir sistem... Bu durum, toplumsal kargaşa ve istikrarsızlık için bir barut fıçısı ve bu yüzden uluslararası finans sisteminin reforma ihtiyacı var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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