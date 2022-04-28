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Guterres: Ukrayna ile her adımı koordine ederek çabalarımızı artıracağız

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin savaşı önlemekte başarısız olduğunu ve hayal kırıklığı yaşattığını belirterek, 'Size söz veriyorum Ukrayna hükümeti ile her adımı koordine ederek çabalarımızı artıracağız' dedi.

46 Dakika Önce
2022-04-28 23:12:23
Guterres: Ukrayna ile her adımı koordine ederek çabalarımızı artıracağız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında, ziyareti sırasında Rusya'nın başlattığı savaşın neden olduğu anlamsız can kayıpları, büyük yıkım ve insan hakları ihlallerine bizzat şahit olduğunu söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'daki "savaş suçu" soruşturmasına destek veren Guterres, şunları söyledi:

Guterres, "Sahadaki ihtiyaçları belirlemek ve operasyonları büyütmek için buradayım. Güvenlik Konseyi bu savaşı önleme, savaşa son verme konusunda elinden geleni yapmadı ve başarısız oldu, bu büyük bir haya kırıklığı ve hüsran ama 1400'den fazla BM çalışanı sahada cesur Ukraynalı örgütlerle her gün yan yana Ukrayna halkı için çalışıyor" dedi.

Antonio Guterres, "Size söz veriyorum Ukrayna hükümeti ile her adımı koordine ederek çabalarımızı artıracağız" ifadesini kullandı.

Savaşın bitmesi, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk doğrultusunda barışın tesis edilmesi çağrısı yapan Guterres, ateşkes ve insani koridorların sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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