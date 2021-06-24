Guterres'ten, Suriye'ye ''yardım'' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’ye 'hayat kurtaracak' sınır ötesi operasyonların uzatılmasının önemini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu'daki durum üzerine yaptığı toplantıya çevrim içi video ile katılan Genel Sekreter Guterres, Suriye'deki sivillerin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerini, "ülkedeki kötü durumu hafifletmek için" 10 Temmuz'da sona erecek sınır ötesi yardım operasyonlarının bir yıl daha uzatılması gerektiğini söyledi.

New York'taki toplantıya Brüksel'den bağlanan Guterres, "Bağışçıları, hayat kurtaracak yardımlarını hızlandırmaya ve bu muazzam zorluklarla yüzleşmek üzere direnç oluşturmak için yardım etmeye çağırıyorum." dedi ve gerekli olan 4,2 milyar doların acilen toplanması isteğinde bulundu.

İç savaştan tahrip olan Suriye'de 12,4 milyon kişin gıda güvencesinin bulunmadığına değinen Genel Sekreter, bölgedeki ekonomik kriz ve kuraklıkların durumu daha da kötüleştirdiğine işaret etti.

Guterres, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sisteminin oldukça kırılgan olduğu ülkede, bu ayın başlarında Şifa Hastanesine yapılan saldırıya da dikkat çekti.

"KONSEYİN VERDİĞİ YETKİNİN UZATILMAMASININ YIKICI SONUÇLARI OLACAKTIR"

Suriye halkının yüzde 70'ten fazlasının had safhada insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Genel Sekreter Guterres, daha fazla insani yardımın ulaşabilmesi için sınır ötesi operasyonlara erişimi sürdürmenin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Konseyin verdiği yetkinin uzatılmamasının yıkıcı sonuçları olacaktır." dedi.

"Türkiye ve bölgeyi kontrol eden gruplarla diyalog halindeyiz ve yakın zamanda sınır ötesi operasyonlara başlamanın mümkün olacağına dair güçlü umutlarım var." diyen Genel Sekreter, Konsey üyelerine, hayati bir destek olarak sınır ötesi operasyonlarına bir yıl daha izin verilmesi konusunda fikir birliğine varma çağrısı yaptı.

Guterres son olarak, "Suriye trajedisinin çözümünün ancak siyasi yolla olabileceğini unutmayalım. Suriyeliler kendi gelecekleri üzerinde anlaşmak için bir araya gelmeli. On yıllık kabusa son vermenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.