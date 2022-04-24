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Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

43 Dakika Önce
2022-04-24 08:40:42
Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelecek

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in 25 Nisan'da Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşeceği açıklanmıştı. .

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