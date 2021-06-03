Gürcistan ve Ukrayna, Rus tehdidine karşı anlaştı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinde bulunan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile yaptığı basın toplantısında, 'Rusya tehdidi'ne karşı iki ülkenin iş birliği yapma kararı aldığını açıkladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.

Garibaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tiflis'e gelen Ukrayna Başbakanı Şmıgal'ı, hükümet binasında resmi törenle karşıladı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Garibaşvili, Ukrayna ile Gürcistan'ın iki dost ve ortak ülke olduğunu söyledi.

İki ülkenin amacının, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, kısa süre önce Ukrayna, Gürcistan ve Moldova olarak Avrupa ile entegrasyonu artırmak için "Birleşik Üçlü" mutabakat anlaşmasını imzaladıklarını hatırlattı.

Şmıgal ile görüşmesinde özelikle ülkelerin devam eden NATO ile entegrasyonu sürecini ele aldıklarını belirten Garibaşvili, "Her iki ülke de çok yakında NATO'nun tam üyesi olmak için çok istekliyiz." dedi.

Ülkelerin benzer güvenlik sorunları yaşadığını belirten Garibaşvili, "Elbette Rusya'nın oluşturduğu tehditler ve işgalin korkunç sonuçları gibi ortak zorluklarımız ve sorunlarımız var." diye konuştu.

Gürcistan olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne somut destek verdiklerini ifade eden Garibaşvili, "Meslektaşımla görüşmemizde, Ukrayna sınırları yakınlarında, geçici olarak işgal edilen Kırım'da Rus askeri faaliyetlerin artması nedeniyle derin endişelerimi dile getirdim." ifadesini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal de Gürcistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerinin bu resmi ziyaret sayesinde daha hızlı gelişeceğini dile getirdi.

Dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Gürcistan ile Ukrayna'nın da ekonomilerine oldukça zarar verdiğini ifade eden Şmıgal; turizm, uluslararası ticaret ve taşımacılık konularında daha yakın iş birliği yapma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Rusya'nın, Karadeniz bölgesinde istikrarsızlaştırma siyaseti uygulamaya devam ettiğini savunan Şmıgal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya Federasyonu'nun, Karadeniz bölgesinde devam eden istikrarsızlaştırma eylemleri, Ukrayna ve Gürcistan'ı, NATO ülkelerinin katılımı da dahil olmak üzere güvenlik alanında daha yakın iş birliği yapmaya zorluyor."

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine güçlü destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Şmıgal, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'dan Rus askerlerin çekilmesi ve söz konusu bölgelerden sürgün edilen insanların geri dönebilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu karar taslak projelerini destekleyeceklerini bildirdi.

Ülkelerinin NATO ve AB üyesi olmaları için gereken adımları atmaya devam ettiklerini belirten Şmıgal, "Ülkelerimizin Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya katılımının an meselesi olduğuna eminim, bizim açımızdan Gürcistan ve Ukrayna hükümetleri gerekli kriterleri elde etmek için mümkün olan her şeyi yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Başbakanı Şmigal, Gürcistan'da temaslarına devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.