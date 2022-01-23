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Gürcistan: Ukrayna'nın yanındayız

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, ‘Ukrayna'nın yanındayız’ dedi

33 Dakika Önce
2022-01-23 23:13:43
Gürcistan: Ukrayna'nın yanındayız

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ülke olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Zalkaliani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğine tehdit oluşturmanın kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan, Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma içindedir. Biz Ukrayna'nın yanındayız." .

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