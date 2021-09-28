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Gürcistan: Saakaşvili dönerse hapsedilir

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ukrayna'daki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, 2 Ekim'de ülkesine dönmesi halinde hemen tutuklanacağını söyledi.

11 Dakika Önce
2021-09-28 16:02:34
Gürcistan: Saakaşvili dönerse hapsedilir

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin 2 Ekim'de Kiev-Tiflis uçağıyla ülkesine döneceğini açıklamasıyla ilgili "Cevap basit, ona devlet cevap verecek. Saakaşvili topraklarımıza girer girmez, ayak basar basmaz, anında tutuklanacak ve hapse gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Saakaşvili'nin amacının yıllar sonra Gürcistan'da "istikrarsızlık, karışıklık ve kaos yaratmak" olduğunu kaydeden Garibaşvili, eski Cumhurbaşkanı'nın 8 yıldır adaletten korktuğunu ve ülkesine dönemediğini belirtti.

Garibaşvili, Saakaşvili'nin Gürcistan'da çeşitli suçlardan yargılandığını anımsatarak "Bu topraklarda kimse hukukun uygulanmasına karşı çıkamaz ve engelleyemez, karşı çıkanlar da hapse girer." dedi.

Saakaşvili'den 2 Ekim'de dönme kararı

Saakaşvili, dün akşam, Facebook hesabından, 2 Ekim'deki yerel seçimde Gürcistan'a döneceğini açıklayarak uçak biletini paylaşmıştı.

Halkı seçim günü oylarını kullandıktan sonra meydanlara çağıran Saakaşvili, "Dediğim gibi 2 Ekim akşamı Tiflis'te sizinle olmak, iradenizi savunmak ve Gürcistan'ın kurtarılmasında yer almak için bilet aldım." ifadesini kullanmıştı.

Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Saakaşvili, hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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